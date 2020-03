Dr. Mobilo Aquafest : galas et artistes internationaux pour la cinquième édition

MONTRÉAL | Le festival d’humour indépendant Dr. Mobilo Aquafest célébrera ses cinq ans, du 1er au 16 mai, en ajoutant à sa programmation des galas avec animateurs, en plus d’allonger la durée de ses festivités, de proposer deux fois plus de spectacles que dans le passé et d’accueillir des artistes internationaux.

L’événement fondé sous forme de coopérative par Guillaume Wagner, Virginie Fortin, Adib Alkhalidey et le duo Sèxe Illégal, proposera ainsi pour la première fois de sa jeune histoire des galas comiques avec hôte ou hôtesse et invités, selon la formule consacrée qui a fait le succès d’autres festivals d’humour.

Trois soirées du genre sont prévues. Le 1er mai, Virginie Fortin sera à la barre du gala d’ouverture à forte teneur féministe qui rassemblera, entre autres, Léane Labrèche-Dor, Martha Wainwright, Suzie Bouchard, Guillaume Wagner, Tranna Wintour et Elliot Maginot.

Eddy King, de son côté, abordera le thème de la diversité le 8 mai, entouré notamment d’Adib Alkhalidey, Imposs, Anas Hassouna, Manal Drissi et Dolino.

Enfin, Sèxe Illégal sera en charge de la prestation de clôture, le 16 mai, au cours de laquelle Paul Sèxe et Tony Légal s’amuseront avec des convives, parmi lesquels Jesuslesfilles, les Denis Drolet, Coco Belliveau, Safia Nolin, Katherine Levac, Jean-François Provençal et Julien Corriveau.

«Stand up» et poésie

Insistant pour ne présenter que du contenu exclusif ou inédit, le Mobilo 2020 misera aussi sur un cabaret imaginé par Léane Labrèche-Dor, le «LéléCabaré», où art et réflexion seront à l’honneur. Marie-Christine Lemieux-Couture sera aux commandes de «Vulvabattoir», un concept qui mariera «stand up» et poésie, sous le thème de la réappropriation du mythe du «vagin denté».

Colin Boudrias, Catherine Éthier, Charles Beauchesne, Sam Boisvert, Les Pics-Bois et plusieurs autres iront également tous de leurs propres «fantaisies aquatiques et humoristiques» à un moment ou un autre pendant le festival.

Au chapitre des humoristes venus d’ailleurs, l’organisation du Mobilo s’enorgueillit de recevoir Tania Dutel, une incontournable de la scène du «stand up» en France, qui fait partie de la série «Humoristes du monde» sur Netflix. Eman El-Husseini et Jess Salomon, humoristes montréalaises établies à New York, et Juan Wauters, auteur-compositeur-interprète d’origine uruguayenne derrière le groupe folk-punk The Beets, seront en outre de la partie.

Les rendez-vous du cinquième Dr. Mobilo Aquafest se tiendront essentiellement au Théâtre Rialto, au Théâtre Outremont, au Théâtre Fairmount et au Ursa, dans le Mile End. Plus d’informations sont disponibles au drmobilo.com.