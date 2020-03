PATULLI, Archie

Un homme plein de courage, de travail et d'amour. Il était entouré de son épouse et de ses filles jusqu'à son dernier soupir.Il laisse dans le deuil son épouse Danielle (Simard), ses 3 filles adorées Chantal, Sandra (Paul Murchie), Magali, de même que ses petits-enfants Jessica (Mathieu), Bianca (Shane) Massimo et Jason.Nos remerciements à l'infirmière Martine Desjardins qui l'a accompagné avec tendresse durant les 6 dernières années de sa vie.La famille recevra les condoléances à la Salle St-Pierre du Mausolée St-Martin (édifice arrière du complexe)le jeudi 12 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h; dès 10h le lendemain matin. Une cérémonie commémorative sera célébrée le vendredi 13 mars à 12h.