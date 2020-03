Elle rencontre celui qui a reçu le cœur de son fils

Une mère éprouvée par le décès tragique de son fils de 14 ans survenu en mai dernier a pu mettre un baume sur sa peine en rencontrant le jeune homme qui a reçu le cœur de son enfant.

Anne-Sophie Dubois a perdu son fils, Samuel Larouche, le 24 mai 2019. La veille, il avait été happé à Saint-Urbain par une automobiliste qui ne s’est jamais arrêtée. Il a finalement succombé à ses blessures.

Simon Tétreault, qui attendait un nouveau cœur depuis seulement deux semaines, a pu recevoir celui du jeune garçon. Il a ensuite écrit une lettre à la famille de son donneur dans l’espoir de la rencontrer.

Lecture d’un article

Le Journal a raconté le parcours de ce jeune homme de 24 ans dans un reportage publié le 1er mars.

La mère du jeune Samuel, qui espérait aussi trouver la personne en qui le cœur de son fils continuait de battre, a compris qu’il était celui qu’elle cherchait à la lecture de l’article.

« Transplant Québec est très strict au sujet de l’identité. Je voulais savoir qui c’était et j’avais fait des recherches. J’ai décidé de laisser les choses aller et c’est arrivé, à mon plus grand bonheur », lance Mme Dubois.

Rapidement, ils sont entrés en contact et une première rencontre a eu lieu samedi dernier, chez les parents du receveur.

Rencontre émotive

« Je suis rentrée, j’ai enlevé mes bottes et mon manteau, j’ai ouvert mes bras et je lui ai dit : viens-t’en. On s’est serrés longtemps », relate Mme Dubois, ajoutant que ce don l’aide beaucoup dans son deuil.

La mère endeuillée indique qu’il s’agissait d’une rencontre très émotive, qui a permis aux deux familles de partager.

« C’était le cœur de mon fils. Aujourd’hui, c’est celui de Simon », indique Anne-Sophie Dubois.

Le receveur a lui aussi été touché de savoir que ce don aide la famille du jeune garçon à traverser cette épreuve.

« On avait déjà l’impression de se connaître », dit Simon.

Ensemble, ils souhaitent sensibiliser les gens à l’importance du don d’organes.

« Il ne faut pas juste signer sa carte, il faut aussi en discuter en famille, car après un décès, si les proches refusent le don, ce sont eux qui ont la dernière décision », conclut Simon.

Décèstragique