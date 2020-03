Enjeux humanitaires et relatifs aux réfugiés : Trudeau nomme Bob Rae envoyé spécial

OTTAWA | Le premier ministre fédéral Justin Trudeau a annoncé mardi que Bob Rae sera l’envoyé spécial du Canada pour les enjeux humanitaires et relatifs aux réfugiés.

Dans un communiqué mardi, M. Trudeau a soutenu qu’en plus de poursuivre l'important travail qu'il a déjà commencé en tant qu'envoyé spécial auprès de la Birmanie, M. Rae va aussi aborder des questions urgentes concernant l’aide humanitaire et les réfugiés dans le monde entier.

Bob Rae va travailler avec la communauté internationale et les Nations Unies pour élaborer une intervention internationale coordonnée, mais aussi avec la société civile et le milieu universitaire pour toutes les questions liées aux crises humanitaires et aux réfugiés.

«Il nous revient à tous de répondre aux besoins des personnes déplacées et vulnérables dans le monde, a dit M. Trudeau. Depuis que je connais l’envoyé spécial Rae, il a toujours su mettre ses observations judicieuses et son professionnalisme au service des Canadiens.»

Rappelons que le gouvernement Trudeau a nommé en 2017 l’ancien député libéral Bob Rae comme envoyé spécial du Canada en Birmanie, ce qui a abouti à la Stratégie du Canada pour répondre à la crise des Rohingyas, après la remise de son rapport final en avril 2018.