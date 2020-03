Je sors, je reste

Coup de cœur

Théâtre

MOB

La pièce La meute de Catherine-Anne Toupin a été adaptée en anglais par Chris Campbell. Mise en scène par Andrew Shaver, elle sera présentée jusqu’au 29 mars au Théatre Centaur. Collée sur l’actualité, la pièce suit une jeune femme, Sophie, victime d’intimidation et d’insultes sur les réseaux sociaux. Cette dernière va se reposer dans une auberge en campagne après avoir perdu son emploi. Sophie tissera des liens avec Martin, le neveu de l’aubergiste. Mais, est-ce que cette rencontre est bel et bien le fruit du hasard?

Ce soir à 20h au Théâtre Centaur – 453, rue Saint-François-Xavier

Je sors

Musique

O’Carolan’s welcome to Sweden

La Nef vous invite à venir découvrir la musique de la Suède et l’Irlande ce soir à la Salle Bourgie. Dirigée par Alex Kehler et Sylvain Bergeron, cette production vous fera découvrir la nychelharpa, un instrument de musique à corde traditionnel en Suède. Le compositeur Turlough O’Carolan sera mis en vedette.

Ce soir à 19h30 à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts – 1339, rue Sherbrooke Ouest

Lancement

Mémoires – Foisy

Foisy présentera son premier album complet, intitulé Mémoires, ce soir dans le cadre d’un lancement. L’auteur-compositeur-interprète a été inspiré par des vidéos familiales des années 50, 60 et 70 pour cet opus coloré et mélodique. Foisy a préparé un concept spécial pour ce lancement avec des projections en plus de la prestation. L’album sera disponible dès le 13 mars.

Ce soir à 17h30 au Cinéma Moderne – 5150, boulevard St-Laurent

Danse

Nederlands Dans Theater

La compagnie de danse contemporaine néerlandaise Nederlands Dans Theater est de passage à Montréal pour présenter trois pièces, VLADIMIR, The Statement et Singulière Odyssée. Dans la première, Hofesh Shechter trace leur portrait de la jeunesse toujours prête à s’indigner. The Statement quant à elle aborde un conflit politique. Finalement, Singulière Odyssée a pour thème les voyages.

Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts – 260, boulevard de Maisonneuve Ouest

Musique

Charlie Chaplin : La ruée vers l’or

Le classique cinématographique de Charlie Chaplin, La ruée vers l’or, sera projeté sur grand écran ce soir et sera accompagné par l’Orchestre symphonique de Montréal. Timothy Brock, qui est spécialisé dans la musique de film, dirigera les musiciens qui interpréteront la trame sonore originale de l’œuvre muette.

Ce soir à 19h à la Maison symphonique – 1600, rue Saint-Urbain

Lancement

Zoo Baby

Xavier Dufour-Thériault, bien connu comme étant le chanteur de Gazoline, s’est lancé dans un projet solo. Zoo Baby fait dans la musique pop alternative avec des mélodies accrocheuses et des paroles bien personnelles. L’opus éponyme, qui a été réalisé par Julien Mineau (Malajube), sera lancé ce soir à Montréal.

Ce soir à 20h à l’Escogriffe – 4461, rue Saint-Denis

Je reste

EP

Si c’est flou, c’est un OVNI! – L’Affaire Pélican

Le groupe L’Affaire Pélican revient enfin avec un nouvel opus! Si c’est flou, c’est un OVNI! est un EP de trois chansons de punk rock pur. Les gars de la Rive-Nord aiment particulièrement les choses qui vont vite et ça se perçoit dans leur musique.

Sorti le 28 février

Livre audio

Trois réveils

Le premier roman de Catherine Perrin, Trois réveils est maintenant en librairie, mais aussi sur votre cellulaire puisqu’il a été créé en version audio. C’est Martin Laroche qui en fait la lecture. On suivra le parcours d’Antoine, un étudiant au Conservatoire de musique. Le jeune homme sera aux prises avec des problèmes de santé mentale, dont des psychoses.

Sorti le 26 février

Album

Homme objet – Luis Clavis

Celui qu’on a connu avec Valaire et Qualité Motel, Luis Clavis, s’est lancé en solo avec cet opus intitulé Homme objet. Ses partenaires de longue date, Tō et Kilojules, ont réalisé l’album aux sonorités groove et pop. Luis Clavis décrit le monde qui l’entoure avec humour et lucidité, entre autres dans La vie’s life et Dix30.

Sorti le 28 février