Le Parc olympique prend des mesures contre le coronavirus

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Parc olympique a opté pour la sensibilisation, l’augmentation du nettoyage et la formation d’un comité spécial d’employés.

Publiant un communiqué mardi, à quelques heures d’un rendez-vous important de l’Impact de Montréal en quart de finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF face au CD Olimpia, le Parc a indiqué avoir «à cœur la santé et sécurité de ses visiteurs et employés».

Cette annonce survient par ailleurs alors que deux matchs préparatoires du baseball majeur, entre les Blue Jays de Toronto et les Yankees New York, sont prévus les 23 et 24 mars au Stade olympique.

Déjà, des affiches ont été apposées aux murs des 161 salles de toilettes du Stade olympique pour rappeler aux gens les «bonnes pratiques en mesure d’hygiène». Un rappel a également été fait aux employés des concessions alimentaires de suivre les procédures.

Si le Stade olympique est nettoyé avant et après chaque événement, les dirigeants du Parc ont assuré que ce nettoyage sera accru. Le Centre sportif et la Tour de Montréal seront pour leur part nettoyés plus souvent.