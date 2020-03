Lettre d’une femme comblée

Je n’ai pas eu une vie facile. Née dans une famille compliquée, qu’on appellerait famille dysfonctionnelle de nos jours, je me suis mariée avec un homme sévère qui ne tolérait aucun écart. Il aimait nos trois enfants et veillait à ce qu’ils ne manquent de rien, mais ne leur manifestait aucune affection. Ce qui fut nuisible à l’épanouissement de notre aîné, mais pas de son frère ni de sa sœur. J’ai enduré cet homme jusqu’à son décès, survenu à 80 ans, il y a trois ans, quand il fut emporté par la maladie d’Alzheimer.

Avec le peu d’argent qu’il nous restait une fois nos dépenses payées, pas besoin de vous dire que ce qu’on a pu mettre de côté pour notre retraite était maigre. Mais comme on s’était toujours serré la ceinture, ce ne fut pas difficile de continuer. Mon aîné a coupé les ponts avec moi au décès de son père. Me faisant payer pour ce que son père, selon lui, lui avait fait endurer. Heureusement, les deux autres et leurs familles sont bons pour moi.

Je vis aujourd’hui dans une résidence privée pour aînés. Pas une de ces résidences luxueuses où piscine et spa sont inclus, non ! Une résidence ben ordinaire, mais où on prend bien soin de nous et où le manger est bon. Je me suis fait de bonnes amies à l’intérieur, et rendue à 83 ans, je glisse lentement dans la dernière partie de ma vie.

Je sais que certains vont se demander pourquoi je vous écris ce matin, vu que je n’ai pas de vrais problèmes ni rien de bien spectaculaire à raconter. Je voulais juste témoigner que savoir se contenter de ce qu’on a rend parfois la vie plus facile à vivre. À tous ceux qui cherchent le bonheur, je leur conseillerais de commencer par regarder ce qu’ils ont avant de se plaindre de ce qu’ils n’ont pas. Peut-être se rendront-ils compte, comme moi, que la paix du cœur et de l’esprit, ça vaut bien plus que le matériel.

Une vieille heureuse

Vous avez développé au maximum l’art de vous contenter de ce que vous avez. Et c’est tout un cadeau que la vie vous a fait de vous faire naître avec si peu de besoins. En même temps que je vous admire, je vous envie à certains égards. Car même quand on aspire à atteindre un tel état de plénitude avec si peu et qu’on le veut très fort, il arrive qu’on n’y parvienne pas parce qu’on est incapable d’étouffer en soi le désir d’avoir plus.