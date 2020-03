«Pour une histoire d’un soir» : un triomphe éclatant

MONTRÉAL | Des ovations, des cris de joie, des sifflements et encore des applaudissements : Marie-Denise Pelletier, Joe Bocan et Marie Carmen ont été accueillies comme des reines à la Cinquième Salle, mardi, à l’occasion de la première de la tournée «Pour une histoire d’un soir».

Une bonne idée, réunir Marie-Denise Pelletier, Joe Bocan et Marie Carmen pour une tournée à trois, marquée du sceau de la nostalgie? Et comment! Déjà sur la route depuis quelques semaines, les chanteuses ont littéralement causé le délire à la Place des Arts en revisitant le répertoire qui leur a jadis apporté la gloire.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

Qu’il s’agisse de «Survivre ensemble» (incarnée a capella en trio à la fin du pot pourri de départ), de «Tous les cris, les SOS» (gratifiée d’une très intense ovation debout pour Marie-Denise Pelletier, qui en a même versé une larme), d’«Apocalypso», d’«Entre l’ombre et la lumière», des succès de «Starmania», et quelles autres encore (le concert compte une trentaine de chansons au total): chaque titre était immédiatement reconnu et célébré dignement et bruyamment par un public chaleureux et généreux. Quel plaisir, quand même, de replonger dans ces airs populaires d’hier, mais inoubliables, gravés dans nos ADN musicaux!

La jolie mise en scène signée Michel Poirier octroie une juste place à chacune des trois interprètes qui vont et viennent sur scène au gré de leurs propres classiques, entre les cinq musiciens, jouant parfois les choristes pour l’une et l’autre et se commettant ici et là en groupe.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

Tout un spectacle!

On n’a jamais vraiment perdu de vue Marie-Denise Pelletier, mais on s’était visiblement beaucoup ennuyé de Joe Bocan et Marie Carmen, dont les voix sonnent exactement comme dans les années 80 et 90, alors qu’elles étaient de toutes les radios.

Les trois compagnes ont, à n’en pas douter, pris soin de leur organe vocal et gardé leur souffle intact, même si elles évoluaient parfois loin des projecteurs. Physiquement, les trois jeunes sexagénaires (à la «soixantaine heureuse», a blagué Marie Carmen) sont dans une forme splendide, dansant constamment et semblant n’avoir pas pris une ride.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

On insiste : Pelletier, Bocan et Carmen donnent vraiment tout un spectacle avec «Pour une histoire d’un soir». La réaction ambiante, mardi, prouvait bien que cette réunion est un cadeau, tout comme l’illustrent les ventes de billets, qui s’envolent à vitesse grand V partout au Québec pour les différentes représentations.

«Si vous saviez combien on a rêvé à cette soirée», a lancé Marie-Denise Pelletier, quelques minutes avant de créer un presque moment d’anthologie avec son interprétation d’«Inventer la terre». Celle-ci, a-t-elle rappelé, lui a permis de remporter l’Eurovision en 1993.

Pendant que les gens se trémoussaient le haut du corps sur leur siège, l’ancienne Stella Spotlight de «Starmania» s’éclatait visiblement à l’avant en dansant suavement.

Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour «réinventer la terre», si ce n’est de «Repartir à zéro», a suggéré Marie-Denise pour introduire la camarade qui la suivait dans le programme? Et voilà Joe Bocan qui s’est amenée, gracieuse dans sa longue et distinguée robe noire, nous faisant volontairement languir en poussant «Le baiser» plutôt que son immortel tube radio. Celle qui s’est plus tard gentiment moquée de la perception un peu bohème qu’on a d’elle a, après, été déchirante sur «Finir ça là», un morceau de «face b» de l’un de ses 45 tours, qui lui a valu, vous l’aurez deviné, encore de vigoureuses acclamations.

Marie Carmen n’a pas non plus manqué de créer son effet. Une longue guirlande de fleurs accrochée à son pied de micro, la vedette au timbre rauque s’est d’abord battue la poitrine pour représenter son cœur battant sur «Faut pas que j’panique», et fut bouleversante sur «J’ai l’blues de vous». Il n’a fallu que deux ou trois accords pour que les spectateurs reconnaissent «L’aigle noir», ancienne pièce-maîtresse de son catalogue (empruntée à Barbara), que l’idole a conclu théâtralement, en étirant les mesures finales. Il était difficile de ne pas s’attendrir du déluge d’appréciation qui a secoué la salle au terme de l’enchainement; Marie Carmen tentait même de s’adresser à l’assistance, mais on avait peine à l’entendre, tant les applaudissements et les hurlements étaient forts.

La tournée «Pour une histoire d’un soir» se poursuit. Une supplémentaire a été ajoutée au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, le 7 mars 2021. Toutes les dates sont au productionsmartinleclerc.com.