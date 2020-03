Sue Montgomery essuie un revers à la cour

La mairesse d’arrondissement Sue Montgomery vient d’essuyer un revers devant le tribunal, qu’elle a elle-même saisi afin d’obtenir une copie du rapport interne concernant du harcèlement allégué de sa directrice de cabinet.

« Je demande ce rapport depuis trois mois, je veux que la Ville soit transparente », a déclaré Mme Montgomery à la sortie de la salle d’audience du palais de justice de Montréal, ce mardi.

Depuis décembre, la relation entre la Ville de Montréal et la mairesse de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce est envenimée par un rapport du contrôleur général. Dans le document, il y est indiqué que la directrice de cabinet de Mme Montgomery, Annalisa Harris, aurait « harcelé psychologiquement » deux employés.

Sauf que Mme Montgomery, qui a déjà été harcelée par un citoyen dans le passé, refuse de démettre de ses fonctions son employée. Cela lui avait valu d’être exclue du caucus du parti de la mairesse Valérie Plante, Projet Montréal.

Pas d’urgence

Depuis, l’acrimonie est à son comble entre Mme Montgomery et Projet Montréal, puisque la mairesse d’arrondissement veut une copie du rapport, ce qui lui est refusé puisque le document est confidentiel.

« Je n’ai pas de preuve de harcèlement psychologique », s’est exprimée Mme Montgomery, qui a demandé une injonction ce matin en Cour supérieure du Québec.

Sauf que le juge Donald Bisson l’a déboutée. Car pour obtenir une injonction, la mairesse d’arrondissement devait prouver l’urgence de la situation, ce qui n’a pas été fait.

« Nous allons prendre acte du jugement, a expliqué l’avocat de Mme Montgomery, Me Eric Oliver. On ne satisfaisait pas le critère d’urgence, la prochaine étape est de plaider au stade interlocutoire, nous serons entendus entre mai et septembre. »

Départ

En attendant, Mme Montgomery assure que son arrondissement continue de bien rouler, malgré le litige qui est maintenant devant les tribunaux.

Hier, notre Bureau d’enquête ainsi que TVA Nouvelles rapportaient toutefois que la mairesse d’arrondissement avait récemment suspendu sans solde son directeur général, et ce pour 17 jours.

Une employée de cabinet a également quitté ses fonctions vendredi dernier, en raison du climat de travail. Selon notre Bureau d’enquête, l’attachée politique avait évoqué un manque de professionnalisme au sein du cabinet. Elle avait également indiqué qu’elle n’était pas « en mesure de défendre » les prises de position de Mme Montgomery dans le dossier de la chef de cabinet Annalisa Harris.