Une nouvelle garde-robe à 5$

MONTRÉAL – Les températures clémentes des derniers jours pourraient donner envie à certains de changer leur garde-robe. Ça tombe bien; l'atelier Le Milieu, situé sur la rue Robin dans le Centre-Sud de Montréal, organise un échange de vêtements et accessoires ce samedi 14 mars.

Entre 16 h 30 et 19 h 30, il sera possible de se procurer notamment du linge, des accessoires, des livres et de petits objets propres et en bon état. En échange, il faudra laisser sur place autant d'items et payer le coût d'entrée de 5 $.

Afin d'assurer le bon déroulement de l'activité, les organisateurs invitent les gens à se procurer un billet via la plateforme web Eventbrite.

L'endroit ne dispose pas de cabine d'essayage, il est donc préférable d’être habillé léger pour l’occasion.