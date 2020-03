RACINE, Jeannine



À Saint-Hyacinthe, le 24 février 2020 à l'âge de 80 ans est décédée Mme Jeannine Racine, épouse de feu M. Henri Boucher.Elle laisse dans le deuil ses filles Manon (Frank) et Sylvie (Russell), ses petits-enfants Alexandre, Noélie, Gaële et Émilie, son conjoint de fait des 40 dernières années M. Jean-Pierre Villeneuve ainsi que ses enfants André, Annie (Rony-Charles) et Claude, la famille Paquette, sa meilleure amie Léonie Berger, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents, collègues et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle mercredi 18 mars de 16h à 21h ainsi que le jeudi 19 mars dès 10h. Une liturgie suivra à 12h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.