100 000 façons de tuer un journaliste

Si je vous disais qu’un rappeur proposait de mettre une balle dans la tête d’un journaliste connu, seriez-vous scandalisé ou prêcheriez-vous la « liberté artistique » et le « deuxième degré » ?

C’est le débat qu’il y a en France en ce moment à cause de deux rappeurs qui parlent de mettre « une balle dans le cervelet » d’un journaliste controversé.

LE RAP À QUI ?

L’affaire est tellement grave que le parquet de Paris a ouvert une enquête lundi, pour savoir si les paroles de ce rap étaient une « incitation au meurtre ».

Jugez par vous-mêmes : sur l’album Nouvo mode, sorti vendredi, Sneazzy et Nekfeu chantent en duo sur Zéro détail : « Les journalistes salissent l’islam / sont amateurs comme Pascal Praud / Ça mérite une balle dans le cervelet / Le canon au fond de la bouche / J’suis musulman et fier de l’être / On va jamais m’traîner dans la boue. »

Pascal Praud est animateur à CNews d’une émission de débat. Qu’on aime ou pas ce commentateur aux opinions tranchées, qui est très critique de l’islamisme, pensez-vous que cela justifie un appel à lui mettre un canon de fusil dans la bouche ?

Le plus délirant dans cette histoire, c’est la complaisance de certains médias face au rap violent.

Vous savez ce que Le Mouv, la station de Radio France destiné aux jeunes, avait à dire au sujet de ce rap ? « Un refrain entraînant, où les deux compères posent sur un air mélodieux et des couplets complètement rap » et « Niveau lyrics, ces dernières sont soigneusement travaillées, comme ils savent si bien le faire ».

Bon, outre le fait qu’en France, il est de bon ton de dire « lyrics » au lieu de dire « paroles » ou « textes », ce qui frappe dans ce descriptif, c’est le « deux poids deux mesures ».

Si c’était un musicien « de souche » qui avait parlé de mettre un canon dans la bouche d’une lesbienne noire non binaire, pensez-vous que les potes de Mouv auraient trouvé les paroles rafraîchissantes ?

Le plus étrange, c’est que Sneazzy, qui a écrit ces paroles de la chanson, a affirmé qu’il avait été mal compris et « cité hors contexte ». Accrochez votre tuque avec de la broche, son explication tient de la haute voltige, digne du Cirque du Soleil... Voyez-vous, quand il parlait de « balle dans la tête », il faisait référence... aux musulmans de France qu’on veut faire taire.

« Le ‘‘Ça’’ fait référence à ma religion, j’exprime ici la haine qui peut exister contre les musulmans et la volonté de les faire taire, le tout imagé par la métaphore de la balle dans le cervelet (pour dire ‘‘ne pensez plus’’) et du canon dans la bouche (pour dire ‘‘ne parlez plus’’). »

Une métaphore ? Hé boy, c’est ce qui s’appelle une explication tirée par les cheveux.

CHANTER LE MEURTRE D’UN JOURNALISTE

Je suis convaincue d’une chose : si, au Québec, un journaliste de droite était ciblé par un rappeur « issu de la diversité », la clique médiatico-artistique ne lèverait pas le petit doigt.

Alors qu’il faut dénoncer TOUTES les incitations au meurtre, peu importe d’où elles viennent. Et peu importe qui elles visent.