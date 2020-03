MORISSETTE, Mimi (Émilienne)



Au CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence, le 5 mars 2020, à l'âge de, est décédée Mme Mimi (Émilienne) Morissette.Elle laisse dans le deuil ses cousins et cousines, ses neveux et nièces ainsi que ses amis et amies.La famille vous accueillera le vendredi 13 mars 2020 de 11 h 30 à 12 h 00 à la :4601, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7Les funérailles auront lieu à 12 h en la chapelle même.