ROY, Réjeanne



À l'hôpital Maisonneuve Rosemont, le 6 mars 2020, est décédée à l'âge de 79 ans, Mme Réjeanne Roy, demeurant à Montréal, originaire de Petit-Rocher au Nouveau-Brunswick.Madame Roy laisse dans le deuil ses enfants: Gervais Arsenault (Francine), Carole Arsenault et Wayne Arsenault (Sati), ses petits-enfants Nadia et Pierre-Luc, ses 3 arrière-petits-enfants, sa soeur Patsy (Charles) ainsi que tous ses parents et amis.Madame Roy repose au:530 RUE FRONTENAC, BERTHIERVILLETél. 450-836-4552 www.yveshoule.comle mercredi 11 mars de 19h à 20h et de là au crématorium Yves Houle, Puis le vendredi 13 mars, visites au centre funéraire, en présence des cendres de 11h30 à 13h30 suivies des funérailles en l'église de Berthierville à 14h.Mme Roy avait à coeur le bien-être des enfants, alors la famille demande que des dons soient faits à la Fondation CHU Sainte-Justine. Merci de ne pas envoyer de fleurs.