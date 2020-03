BOURGEAULT, Paul



À la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord, le 29 février 2020, est décédé à l'âge de 80 ans, M. Paul Bourgeault, conjoint de Diane Renaud.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses trois enfants Suzanne (Jasmin), Brigitte et Paul, ses petits-enfants, sa soeur Claire, ses neveux et nièces ainsi que d'innombrables clients et amis.M. Bourgeault fut le propriétaire du bar Le Casino de Mirabel, à Saint-Canut, pendant plus de 20 ans.Une cérémonie funéraire aura lieu le dimanche 15 mars 2020 à 16h au:395 RUE GRÂCELACHUTE (QC) J8H 1M3Ouverture du Salon dimanche à compter de 13h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Pallia-Vie serait apprécié.