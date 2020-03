ALLAIN, Denise (née Bélanger)



À Montréal, le 9 mars 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Denise Bélanger, épouse de feu M. Gérard Allain.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Roger Fontaine), Marie-Josée et Marc-André, sa soeur Lise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 14 mars à compter de 14h, suivi d'une cérémonie à 17h30, en la chapelle du complexe.