PAQUETTE, Alain



M. Alain Paquette, époux bien aimé de Mme Monique Gauthier, est décédé accidentellement dans les Laurentides le 6 mars 2020 à l'âge de 56 ans.M. Paquette était propriétaire de Décoration Paquette & Fils Inc. - Serrurier. Commerce bien établi à St-Jérôme depuis 50 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants qu'il adorait : Jean-Philippe Paquette (Marta Litwinska), Andréanne Paquette, Amélie Paquette (Maxime Hudon), ses petits-enfants dont il était si fier, Julia et Alexandre Philippe, sa chère soeur Manon Paquette (Alain Beaudry), ses beaux-frères, belles-soeurs Jacques Gauthier (Sylvie Chartrand), Lise Gauthier, Claire Gauthier (Pierre Dufresne), ses neveux, nièces, autres parents et amis ainsi que tous les membres de sa précieuse équipe de Décoration Paquette & Fils Inc.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 mars 2020 et le lundi 16 mars 2020 de 13 h à 16 h et 18 h à 21 h et le mardi 17 mars dès 9 h à la résidence funéraire :676 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME (ST-ANTOINE)Les funérailles auront lieu le mardi 17 mars 2020 à 11 h à l'église St-Antoine (705 boul. des Laurentides, St-Jérôme, J7Z 4M6), suivra l'inhumation au cimetière de St-Jérôme.