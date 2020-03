DUFRESNE, Léon



Paisiblement et entouré de sa famille, à la Maison de Soins Palliatifs de Saint-Jean, le 6 mars 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Léon Dufresne, époux de Mme Chantal Côté, et fils de feu M. Charles Dufresne et Mme Louise Morency.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Sylvie Grenon), leurs filles Geneviève et Marie-Michèle, Josée (Claude Marcotte) leurs enfants Léa-Kate, Charles-Henry, Philippe et William, Valérie son fils Marc-Antoine et son père Marc-André Bouchard et Louis-Philippe (Maude Pelletier) leurs enfants Mathéo et Mia-Fée, ainsi que plusieurs parents et amis.M. Léon Dufresne sera exposé au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111complexefuneraire.cale samedi le 14 mars 2020 de 9h00 à 11h00, suivi d'un hommage à sa vie à 11h00.En sa mémoire, des dons à la Fondation sur la recherche sur le Cancer du Québec seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles au bureau du complexe ou en ligne au :