VALOIS, Carol Eileen (née Hawkins)

À St-Jérôme, le 27 février 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Carol Eileen Hawkins, épouse de feu M. Kenneth Valois.Elle laisse dans le deuil sa fille Lizanne (Bernard) et son fils Éric (Anick), ses petits-enfants Stéphanie, Nicolas, Zachary, Jamie, Lexie et Tyler, sa belle-soeur Jill, son beau-frère Claude, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée le jeudi 12 mars 2020 de 19h à 22h au :418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈRELes funérailles auront lieu le vendredi 13 mars 2020 à 11h en l'église St-Jean-Gualbert (Laval-sur-le-Lac). Le salon ouvrira dès 9h ce jour même. L'inhumation suivra au cimetière Notre-Dame-de-l'Espérance (Ste-Dorothée).Des dons à la Maison des soins palliatifs de la Rivière-du-Nord seraient appréciés.