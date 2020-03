LAPIERRE, Léonard



À Saint-Chrysostome, le 5 mars 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Léonard Lapierre, natif de St-Ludger en Beauce.Il laisse dans le deuil son amie de coeur Rollande Rémillard, son fils Sylvain (Nadia), ses petits-fils: Loïck et Bradley, les enfants de sa conjointe: Alain (Danielle) et Michel (Maryse), ainsi que les petits-enfants et arrière-petits-enfants de Rollande, ses frères et soeurs de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 13 mars 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 14 mars 2020 de 10h30 à 13h40 au :107, RUE VINCENTST-CHRYSOSTOME, J0S 1R0450-826-3131Les funérailles auront lieu samedi le 14 mars 2020 à 14h en l'église paroissiale de St-Chrysostome.