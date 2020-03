FILIATRAULT, Manon



Le 5 mars, à l'âge de 89 ans, est décédée Manon Filiatrault. Précédée par ses parents Léon Filiatrault et Irène Monette Filiatrault, sa soeur Carmen Filiatrault ainsi que son cousin Fernand Filiatrault qui s'est dévoué pour elle.Elle laisse dans le deuil son amie proche Marie-Josée Lebeau ainsi que parents et amis.Un merci spécial au personnel du CHSLD Saint-Lambert sur le Golf ainsi qu'à la Résidence Les Orchidées, pour les bons soins et l'amour prodigués.