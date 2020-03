LÉONARD, Marcel



Au CHSLD Youville, le 4 mars 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Marcel Léonard, époux de madame Micheline Mireault, fils de feu Roger Léonard et de feu Aurore Lépine. Monsieur Léonard demeurait à Sherbrooke, natif de Montréal.Selon les dernières volontés de monsieur Léonard, il n'y aura pas d'exposition. Un service religieux sera célébré ultérieurement à Montréal. Les détails vous seront transmis au moment opportun.Outre son épouse, monsieur Marcel Léonard laisse dans le deuil son fils François (Marisa) et sa fille Diane (François); ses petits-enfants: Vincent, Charles, Simon et Philippe.Maintenant réunis avec ses frères feu Jacques, feu René et feu Robert, il laisse également son beau-frère Jacques (Huguette), ses belles-soeurs Louise, Nicole, Diane (feu Guy) et Lucie (Denis) ainsi que ses cousins, cousines, ses neveux et nièces adoré(e)s de même que ses amis chers qui l'ont accompagné jusqu'à la fin.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Youville pour les bons soins prodigués à monsieur Léonard et l'accompagnement chaleureux et personnalisé.DE L'ESTRIE