RICHARD, Henri



À Laval, le 6 mars 2020, est décédé Henri Richard.Outre son épouse, Lise Villiard, il laisse dans le deuil ses enfants Michèle, Gilles (Noëline Poirier), Denis (Line Therriault), Marie-France (Yves-Albert Desjardins) et Nathalie (Daniel Goulet); ses petits-enfants Mathieu, Simon, Catherine, Geneviève, Nancy, Tanya, Julie, Jason, Louis-Philippe et Thalina, ses 4 arrière-petits-enfants, de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis le lundi 16 mars de 13h à 17h30 au complexe funéraire:Une cérémonie privée se tiendra le même jour à 18h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Laval ou à la Fondation Douglas.alzheimerlaval.orgfondationdouglas.qc.ca