LECLERC, Pierre



À Longueuil, le 7 mars 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé le docteur Pierre Leclerc, gynécologue-obstétricien, fils de feu Marie-Antoinette Tremblay et feu Arthur Leclerc.Il laisse dans le deuil son épouse Danielle Rioux, ses enfants Philippe (Anick) et Sophie, ses petits-enfants Vincent, Flavie, Frédérique et Maxim, ses frères et soeurs: Bernard (Anne), Michel, Andrée et Berthe.Il laisse également dans le deuil sa fille Marie-Claude, née d'une union antérieure, et sa petite-fille Zoé, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au Jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin Chambly à St-Hubert, J3Y 5K2,le samedi 14 mars à partir de 9h30. Un hommage aura lieu à 11h30 à la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec ou à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher.