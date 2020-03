GODIN, Jacqueline

(née Beaulieu)



Au CHSLD Résidence du Bonheur de Laval, le 8 mars 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Jacqueline Beaulieu, épouse de feu Jacques Godin.Elle laisse dans le deuil ses fils Yves, Claude (Maria), Benoit (Denise) et Louis (Coralie) ainsi que ses petits-enfants Denis, Déric (Satoko), Logan, Amélie et Virginie, sa belle-soeur Lucille ainsi que neveux et nièces.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 14 mars de 9h à 11h.Les funérailles seront célébrées le samedi 14 mars à 11h en l'église St-Sylvain (750, boul. St-Sylvain, Laval), suivies de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Jacqueline Godin.La famille tient à adresser leurs sincères remerciements à tous les intervenants du CHSLD Résidence du Bonheur.