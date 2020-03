BLOUIN, Guy



À Montréal, le vendredi 6 mars 2020 est décédé, à l'âge de 76 ans, Guy Blouin.Il laisse dans le deuil ses fils Marc (Valérie) et René (Nouia), ses petits-enfants Vincent, Maxime et Marianne, ses frères et soeurs: Robert, Huguette, Paul-Émile et France, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 13 mars 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que samedi matin dès 8h30.Les funérailles seront célébrées le samedi 14 mars 2020 à 11h en la chapelle du complexe.