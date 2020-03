PARENTEAU, Sylvie





C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Sylvie Parenteau, épouse de M. Yves Rochefort, survenu le 5 mars 2020, à l'âge de 57 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Joanie (Marc), Kevin Rochefort (Amanda), ses belles-soeurs, beaux-frères, également ses grands amis Lyne et Nick, sa tante et amie Lise Picard (feu Yvan) les autres membres de la famille ainsi que plusieurs ami(e)s.C'est dans l'amour et la paix que Sylvie nous a quittés après un long combat contre la maladie, combat qu'elle a su affronter avec une détermination et un courage peu commun. Elle est partie rejoindre ses parents Sylvette Bélanger et Laurent Parenteau.La famille recevra les condoléances le2020, dès 18h suivi d'un moment de recueillement à 21h au salon funéraire :La famille vous accueillera lede 10h30 à 13h30 à la :485, RUE DU 24-JUIN, SHERBROOKE, QC, J1E 1H1Une cérémonie hommage à la vie de Sylvie aura lieu ce même jour à 13h30 en la chapelle du salon.