NOËL, Françoise



À Montréal, le jeudi 5 mars 2020, à l'âge de 70 ans, après avoir combattu avec courage et détermination une longue maladie, est décédée Madame Françoise Noël qui fut enseignante durant 34 ans dans les écoles de l'est de Montréal.Elle laisse dans le deuil son conjoint Rick Smith, sa mère Mme Madeleine Hurtubise, son fils Olivier Ruette, son frère Laurent (Lise), sa soeur feu Louise (Frédérick) ainsi que ses neveux et nièces Geneviève, Anne-Marie, Jade, Edward, Shawn, Carl, Tom et Alice ainsi que de nombreux parents, amis et collègues.La famille recevra vos condoléances au complexe funéraire :le dimanche 15 mars 2020 de 18h à 21h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 21h en la chapelle du complexe.En témoignage de sympathie vous êtes invités à envoyer vos dons à la Société de leucémie et lymphome du Canada.