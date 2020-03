HUOT, Sr Suzanne, m.i.c. (Marie-Fernande)

HUOT, Sr Suzanne, m.i.c.

Au Pavillon Délia Tétreault est décédée le 6 mars 2020 à l'âge de 95 ans, Sr. Suzanne Huot, m.i.c., fille de feu Edgar Huot et de feu Marie Anne Bilodeau.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses frères M. Jean-Louis Huot, M. Gilles Huot, sa soeur Denise Huot, religieuse, n.d.p.s., sa belle-soeur Mme Denise Beaudet ainsi que de nombreux neveux et nièces et amis(es).Elle sera exposée à la :DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION100 PLACE JUGE DESNOYERS, LAVALvendredi le 13 mars 2020 à 12h30 et incinérée par la suite. Les funérailles auront lieu à 14h00 à la chapelle de la communauté.Des dons pour nos missions seraient appréciés.