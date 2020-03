Accusés de vouloir abandonner leur chien, Boris Johnson et sa fiancée démentent

Carrie Symonds, fiancée du Premier ministre britannique Boris Johnson, a qualifié de « pure connerie » les affirmations d’un journal britannique selon lesquelles le couple allait abandonner son nouveau chien après la naissance de leur enfant.

Mme Symonds, qui a annoncé en février qu’elle était enceinte et qu’elle allait se marier avec le Premier ministre, a déclaré sur Twitter que ceux qui étaient derrière cette histoire « devraient avoir honte d’eux-mêmes ».

« Quelle pure connerie ! », a-t-elle écrit, en retweetant l’article du Times qui affirme que Dilyn, le chien qu’elle avait adopté avec M. Johnson, allait sans doute « discrètement » trouver une nouvelle maison, après la naissance de leur bébé.

« Il n’y a jamais eu de chien en meilleure santé, plus heureux et plus aimé que notre Dilyn », a-t-elle ajouté. « C’est des conneries à 100%. Les gens qui sont derrière cette histoire devraient avoir honte ».

Mme Symonds a reçu le soutien de Bailey, le chien de l’ancien ministre des Finances Sajid Javid, qui sévit sur Twitter sous le pseudonyme @ExNumber11Dog (@ExChienDuNuméro11, en référence au 11 Downing street, résidence du Chancelier de l’Echiquier).

« J’ai parlé à Dilyn, et c’est une histoire de fou », a répondu le compte humoristique du chien en réponse au tweet de Mme Symonds.

Carrie Symonds, 31 ans, et Boris Johnson, 55 ans, avaient adopté Dilyn dans un refuge gallois en septembre dernier, peu après avoir emménagé au 10 Downing Street, alors que ce croisé Jack Russell était âgé de 15 semaines.

Le Premier ministre, qui avait pris ses fonctions en juillet, a remporté en décembre une victoire éclatante lors des élections législatives, après une campagne où Dilyn l’avait souvent accompagné sur le terrain.

Boris Johnson avait déjà déclaré par le passé que Dilyn était un « animal formidable », mais le Times, citant plusieurs sources, affirme que le couple s’est « lassé » de lui.

Selon le journal, le chien est en réalité un animal « plutôt malade », qui défèque souvent dans leur appartement de fonction situé au-dessus du bureau de Boris Johnson, au 10 Downing street.

« Pendant un certain temps, il y avait de la merde de chien partout dans l’appartement », a déclaré une source citée par le Times.