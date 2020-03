DUBEAULT, André



De Saint-Joseph-du-Lac, le 8 mars 2020, à l'âge de 82 ans est décédé M. André Dubeault, époux de Mme Réjeanne Robitaille.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Alain) et Jacques (Martine), ses petits-enfants Charles et Béatrice, ses frères et soeurs Huguette, Jean-Claude, Micheline et Alain, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 mars de 14h à 17h et 19h à 21h ainsi que le samedi 14 mars dès 9h au complexe funéraire :SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC450 473-5934Les funérailles auront lieu ce samedi à 11h00 en l'église Saint-Joseph du Lac (1028 rue Principale, Saint-Joseph-du-Lac).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Sercan.