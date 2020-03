Assassinat de la petite Rosalie: Audrey Gagnon plaide coupable et écope de 14 ans de prison

À un mois de la date prévue pour la tenue de son procès, Audrey Gagnon, la mère de la jeune Rosalie, froidement assassinée, a choisi de plaider coupable, mercredi matin, à une accusation de meurtre au deuxième degré et écope d’une peine d’emprisonnement de 14 ans.

Selon le résumé fait par le poursuivant, Me François Godin, la petite Rosalie a reçu 32 coups de couteau à la tête et au dos et on ne peut exclure que la gamine ait été asphyxiée manuellement.

Toutes les blessures infligées l’ont été avant le décès de la petite.

Rappelons que le 18 avril 2018, la poussette ensanglantée de la fillette avait été retrouvée par un marcheur près du parc Terrasse Bon-Air.

Des recherches actives avaient permis de retrouver la mère, puis la dépouille de la petite Rosalie Gagnon, 2 ans, était retrouvée dans un bac à ordures.

Plus de détails à venir...