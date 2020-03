BEAUDET, Fernand



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Fernand Beaudet, survenu à Montréal, le 26 février 2020, à l'âge de 94 ans. Il était l'époux de Mme Thérèse Plante.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne (Michel), Claude (Micheline) et Sylvie, ses petits-enfants Isabelle, Mylène, François, Andrée, Dominic, Marie-Claude (Benoit), Stéphane (Hélène-Marie), Mathieu, Marie, Rachel, Élizabeth, Gabriel, ses arrière-petits-enfants, son frère Guy (Marie), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera dimanche le 15 mars 2020 de 11h à 16 h à la :Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 16 h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.