Céline Dion repousse des spectacles à cause d’un rhume

Céline Dion a repoussé deux spectacles en raison d’un rhume, et non du coronavirus.

Dans un communiqué, son équipe raconte que l’artiste de 51 ans a commencé à ressentir les effets d’un rhume lundi soir, après avoir complété une série de six représentations à New York et ses alentours.

La chanteuse québécoise a ensuite passé des tests pour savoir s’il s’agissait du COVID-19. Les résultats ont été négatifs. Ses médecins l’ont toutefois contrainte au repos pour cinq à sept jours.

Céline Dion a reporté ses représentations de mercredi au Capital One Arena de Washington et vendredi au PPG Paints Arena de Pittsburgh au mois de novembre. Cette décision semble confirmer la rumeur voulant qu’elle prolonge sa tournée Courage. Pour l’instant, son itinéraire s’arrête au O2 Arena de Londres le 18 septembre.

«Je suis vraiment désolé de décevoir mes fans de Washington et Pittsburgh... J’espère que tout le monde comprend», a déclaré Céline Dion.

La diva de Charlemagne doit remonter sur scène le 24 mars au Pepsi Center de Denver.

Ce n’est pas la première fois que Céline Dion repousse des concerts du Courage World Tour. L’automne dernier, elle avait repoussé toutes ses représentations à Montréal en raison d’un virus à la gorge.