Coronavirus: le personnel de la santé ne doit plus voyager dans les pays à risque

Québec recommande à tous les membres de son personnel de santé d’éviter de voyager dans les pays où ils seraient à risque de contracter le coronavirus.

La même directive sera adressée aux écoles où des voyages éducatifs dans ces pays étaient prévus pour les élèves. Ceux qui reviendront de tels voyages seront invités à s’isoler pour une durée de 14 jours, a indiqué lundi le premier ministre François Legault.

Concernant la tenue d’événements internationaux, Québec dit vouloir faire une évaluation au cas par cas.

«Il faut être prudent, on voit que nos voisins américains sont affectés, on ne parle plus juste de la Corée et de la Chine. La pire chose qui pourrait arriver [serait] que le virus se propage dans des centres pour personnes âgées», a déclaré le premier ministre.