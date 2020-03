RIVEST, Réjeanne



À Mascouche, le 26 février 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Réjeanne Rivest, demeurant à Mascouche.Elle laisse dans le deuil son époux André Robert, ses enfants Danielle (Claude) et Luc (Caroline), ses petits-enfants Éric, Amélie, Médéric, ses arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Glorianne, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 mars de 10h à 14h au :850, MONTÉE MASSONMASCOUCHE, QC, J7K 2L7Les funérailles auront lieu ce même jour à 14h en l'église St-Henri de Mascouche, 3000 Chemin Ste Marie, Mascouche, Qc, J7K 1P1.