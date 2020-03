Déclaration sans équivoque d'un ancien des Hurricanes

L’ancien défenseur Aaron Ward, qui compte plus de 800 matchs d’expérience dans la Ligue nationale de hockey (LNH), ne se fait pas d’illusions au sujet d’une de ses anciennes équipes, les Hurricanes de la Caroline.

En entrevue à l’émission «Les Partants» de la chaîne TVA Sports, mercredi, Ward n’y est pas allé de main morte à l’endroit de la formation de Raleigh, qui, selon lui, ne fera rien de bon ce printemps si elle se qualifie pour les séries.

Les Hurricanes détiennent présentement leur billet pour les éliminatoires à titre de première équipe repêchée dans l’Association de l’Est, mais la lutte est très serrée avec les Blue Jackets de Columbus, les Islanders de New York, les Rangers de New York et les Panthers de la Floride.

«S’ils entrent en séries, leur talon d’Achille, c’est encore le gardien de but. Ils ne sont pas capables de gagner une série avec ce qu’ils ont devant le filet en ce moment», a déclaré Ward.

Les gardiens des Hurricanes n’ont pas été épargnés par les blessures cette saison. L'équipe a a même dû faire appel à un chauffeur de Zamboni lors d’un match en février contre les Maple Leafs de Toronto. Et les doutes subsistent autour de Petr Mrazek et de James Reimer.

Aho, joueur par excellence

Personne ne se demande aujourd’hui pourquoi le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, voulait tant arracher Sebastian Aho aux Hurricanes l’été dernier. L'attaquant a marqué mardi soir ses 37e et 38e buts de la saison dans un gain face aux Red Wings de Detroit.

De l’avis de Ward, il ne fait plus de doute que les Hurricanes sont l’équipe du Finlandais.

«C’est Aho, le joueur par excellence des Hurricanes, vraiment, a-t-il soutenu. Tu demandes aux gars dans la chambre, c’est lui qui guide l’équipe. Il ne parle pas beaucoup. C’est Jordan Staal, Jaccob Slavin et Justin Williams qui parlent dans la chambre, mais en termes de performances, c’est lui [le leader], c’est toujours Sebastian Aho.»