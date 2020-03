Il aurait tiré sur un homme dont il rénovait la maison

Le fils d’un entrepreneur en construction de Laval est accusé d’avoir tenté de tuer un père de famille dont il rénovait la maison après un feu d’origine électrique.

Gevorg Papanyan

Victime

Gevorg Papanyan a bien failli mourir le 31 août 2018, dans le sous-sol de sa résidence du quartier Chomedey, lorsqu’il a été atteint par au moins trois projectiles.

Le père de famille de 33 ans croit avoir été la cible d’un employé qui devait remettre les lieux en état, sans toutefois savoir pourquoi.

Quatre jours après avoir frôlé la mort, la victime a identifié le fils de l’entrepreneur embauché par sa compagnie d’assurance pour rénover sa demeure parmi une série de photos que la police de Laval lui a présentées sur son lit d’hôpital.

Levon Mirzoian a donc été accusé de tentative de meurtre, de voies de fait graves, d’avoir déchargé une arme à feu avec l’intention d’attenter à la vie d’une personne et de menaces envers les enfants de M. Papanyan.

Il subit actuellement son procès devant le juge Éric Côté, au palais de justice de Laval.

Mystérieux appel

Lors de son témoignage mercredi, la victime a mentionné s’être rendue à son domicile en rénovation le jour du crime allégué à la suite d’un appel de l’accusé.

Levon Mirzoian

Accusé

Selon la preuve présentée par Me Nektarios Tzortzinas, de la Couronne, Mirzoian aurait emprunté le cellulaire d’un autre employé pour ce faire.

Or, ledit employé, Andrei Arakelov, a témoigné devant le tribunal mardi et a été incapable d’identifier la personne à qui il a tendu son téléphone il y a un an et demi.

La victime a soutenu avoir été atteinte à l’arrière de la cuisse gauche par une première balle en descendant au sous-sol. En se retournant pour voir qui lui tirait dessus, M. Papanyan aurait reçu deux autres projectiles à l’épaule gauche et au torse.

« C’est Levon [Mirzoian] qui tirait. Il criait “meurs, meurs, meurs” et j’ai crié “pourquoi” », a-t-il détaillé mercredi, en arménien.

En interrogatoire principal, la Couronne a sous-entendu que le mobile du crime pourrait être une dette de 20 000 $ qu’avait la victime envers le père de l’accusé pour les travaux.

Version changeante

Contre-interrogé par Me Marie-Hélène Giroux, de la défense, M. Papanyan a toutefois admis qu’il avait une bonne relation avec l’accusé et son père, même si les travaux tardaient à être terminés.

Fait surprenant, la victime a aussi reconnu avoir changé sa version donnée aux policiers. Deux mois après la tentative de meurtre, M. Papanyan aurait affirmé à deux occasions qu’il n’était plus certain que ce soit bel et bien l’accusé qui lui a tiré dessus.

Le procès se poursuit jeudi matin.