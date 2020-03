Il faut toujours se battre

J’ai trouvé audacieux le ministre du Travail Jean Boulet de proposer sa loi sur les congés parentaux des parents adoptifs dans une première version, en ne respectant pas la parole donnée pendant la campagne électorale de la rendre paritaire à celle touchant les parents naturels. Moi qui pensais ce parti politique à notre écoute et ainsi digne de mon vote.

Voulez-vous me dire pourquoi il faut encore et toujours se battre pour obtenir ce qui devrait nous revenir de droit ? Avec mon mari, nous avons adopté deux enfants en Asie, et nous savons ce que cela demande d’investissement physique et financier pour équilibrer ce genre de famille. Bien sûr, je n’ai pas porté ces enfants, mais on n’en a pas moins eu des difficultés de parcours propres à la vie avec des enfants qui ont été mal partis dans la vie.

Heureusement qu’il s’est ravisé, car je crois que ce parti n’aurait pas eu notre vote aux prochaines élections s’il avait maintenu son projet initial. Pourquoi faut-il toujours se battre, même quand on mérite quelque chose ?

Anonyme

Comme plusieurs politiciens, le ministre s’est essayé. Probablement dans le but de réduire la facture de son gouvernement. Mais il a au moins eu le mérite d’écouter et de finir par clairement entendre les doléances de la population concernée. La force de se battre, on doit la garder jusqu’à la victoire finale.