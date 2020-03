Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album : Boîte aux lettres - Les Hay Babies

Photo courtoisie

La formation Les Hay Babies, composée des trois autrices-compositrices-interprètes acadiennes Vivianne Roy, Julie Aubé et Katrine Noël, propose avec «Boîte aux lettres» un troisième album en carrière. Elles y dévoilent des sonorités très sixties, toujours bien léchées et accrocheuses. Ce troisième opus s’inspire d’une correspondance entre une mystérieuse Jackie et sa mère, datant de 1965, dont seules les lettres de Jackie ont été retrouvées

Disponible depuis le 28 février

Je sors :

Exposition

D’un œil différent

Photo courtoisie

L’exposition intitulée «D’un œil différent», rassemblant des œuvres de plus de 200 artistes ayant ou non une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, sera présentée aujourd’hui à l’Écomusée du fier monde et représentera le coup d’envoi de la 32e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Gabrielle Marion-Rivard et Vincent-Guillaume Otis sont tous les deux porte-paroles de cette semaine de sensibilisation.

Aujourd’hui à partir de 16h à l'Écomusée du fier monde - 2050, rue Atateken

Événement

RH Mode

Photo courtoisie

L’événement RH Mode, représentant le plus grand regroupement carrière de l’industrie de la mode et du textile au Québec, se tiendra aujourd’hui au Centre Mont-Royal. L’événement rassemblera des centaines de chercheurs d’emplois, des grandes entreprises du secteur, des représentants d’établissements d’enseignement et des recruteurs pour permettre le réseautage ainsi que la découverte du monde de la mode au Québec.

Aujourd’hui de 11 h à 17 h au Centre Mont-Royal - 2200, rue Mansfield

Lancement

Après l'orage - Cindy Bédard

Photo courtoisie

L’artiste Cindy Bédard lancera ce soir son troisième album intitulé «Après l'orage». Les musiciens Paul Daraiche, Sam Tucker et Thom Polychuk se joindront également à elle pour ce spectacle qui se tiendra au Ursa Mtl.

Ce soir à 18h au Ursa Mtl – 5589, avenue du Parc

Exposition

Nightlife [La vie nocturne]

Photo courtoisie

Le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) présentera jusqu’au 3 mai l’œuvre vidéographique en 3D intitulée «Nightlife [La vie nocturne]» de l’artiste français et lauréat du prix Marcel-Duchamp Cyprien Gaillard. L’oeuvre cinématographique a été tournée entièrement de nuit sur une période de deux ans dans les villes de Cleveland, Los Angeles et Berlin.

Aujourd’hui de 11h à 21h au Musée d’art contemporain de Montréal - 185, rue Sainte-Catherine Ouest

Concert

Christian Blackshaw joue Mozart - Concert III

Photo courtoisie

Le pianiste anglais Christian Blackshaw proposera ce soir le troisième volet d’une série de quatre concerts présentant l’intégrale des Sonates pour piano de Mozart. Le quatrième et dernier concert sera présenté demain au même endroit et à la même heure.

Ce soir à 19h30 à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal - 1380, rue Sherbrooke Ouest

Je reste :

Web

Fourchette

Photo courtoisie

La deuxième saison de la série «Fourchette» sera diffusée à partir d’aujourd’hui et comportera huit épisodes de dix minutes. On y suit les aventures de Sarah, une jeune autrice de 26 ans, en quête d’indépendance et d’aventure.

En ligne à partir d’aujourd’hui sur ICI TOU.TV

Livre

Weedon ou la vie dans les bois

Photo courtoisie

L’auteur Thierry Pardo publie avec le livre « Weedon ou la vie dans les bois» un essai à travers lequel il tente de trouver des espaces de liberté en marchant dans les pas du philosophe Henry David Thoreau.

En librairie depuis le 4 mars

Album

Dévorantes - Aloïse Sauvage

Photo courtoisie

L’autrice-compositrice-interprète Aloïse Sauvage lançait en février son premier album complet intitulé «Dévorantes» à travers lequel la chanteuse française propose des sonorités hip-hop jumelées à des textes engagés.

Disponible à partir du 28 février