Le nom de Nicolas Deslauriers dans le livre des records des Ducks

Le Québécois Nicolas Deslauriers ne se voyait certainement pas devancer des attaquants de pointe comme Teemu Selanne, Paul Kariya ou Ryan Getzlaf dans le livre des records des Ducks d’Anaheim.

Mais c’est ce qu’il a réussi en inscrivant le tour du chapeau le plus rapide de l’histoire de la concession californienne, enfilant l’aiguille à trois reprises en 9 min 04 s lors de la première période contre les Sénateurs d’Ottawa au Honda Center, mardi soir.

«Je ne sais même pas si j’ai déjà marqué trois buts en entraînement», a blagué le sympathique gaillard de 29 ans après la rencontre, au site internet des Ducks.

«Seulement de compter un but, c’est quelque chose de spécial pour moi, a-t-il ajouté plus sérieusement. C’est assez bizarre. C’est une première pour moi. Je ne crois pas que même enfant, j’ai compté plus de deux buts. C’est spécial.»

Et l’ancien joueur du Canadien de Montréal n’a eu besoin que de trois tirs pour y arriver.

«Les joueurs sur le banc n’ont jamais été aussi contents pour un de leurs coéquipiers que ce soir [mardi] en première période, a dit son joueur de centre David Backes. Si on pouvait donner des buts aux gars qui le méritent, Deslauriers serait le premier. Il se tape tout le dur boulot. Il est toujours prêt à défendre ses coéquipiers, à se battre, à batailler, à fournir de l’espace aux autres et à s’assurer que ses adversaires restent sur les talons.»

«C’est spécial de vivre un tel moment. Ce sont des moments dont on se souviendra», a précisé Backes lors de son vibrant hommage envers le Québécois.

D'autres compliments

L’entraîneur-chef Dallas Eakins lui a aussi lancé de fleurs.

«Deslauriers fait le gros travail pour notre équipe. Son éthique de travail est incomparable. Nous sommes vraiment fiers de lui. C’est incroyable qu’il ait réussi à s’inscrire dans l’histoire de l’organisation. Il a devancé de très bons joueurs.»

Modeste, Deslauriers a donné le crédit à l’autre ailier de son trio Carter Rowney, qui lui a servi deux passes dans l’enclave.

Deslauriers compte maintenant sept buts et 13 points en 58 parties cette saison avec le club de la Californie.