Les jeunes Canadiens ont rendez-vous avec les Blue Jays

MONTRÉAL - Avoir 15, 16 ou 17 ans et affronter les Blue Jays de Toronto : c’est le rêve un peu fou que vivront les joueurs de baseball de l’équipe canadienne junior, jeudi à Dunedin, eux qui poursuivent leur camp d’entraînement en Floride.

«De jouer contre des professionnels pour des jeunes qui fréquentent encore l’école secondaire, c’est assurément un bon défi, a reconnu l’entraîneur-chef de la formation nationale, Greg Hamilton, lors d’une récente entrevue. Nos jeunes joueurs ont les outils pour s’en tirer, mais l’objectif est également d’apprendre en se plongeant dans un tel environnement pour mieux avancer par la suite.»

Alexis Gravel, Joshua Jones et Émilien Pitre, trois joueurs qui fréquentent le programme de l’ABC à Montréal, font partie de l’équipe canadienne, tout comme Simon Lusignan, qui poursuit pour sa part son développement avec les Dawgs d’Okotoks, en Alberta.

Quelques réguliers

Dimanche dernier, les jeunes Canadiens ont déjà affronté une formation composée de plusieurs espoirs des Jays, dont le Québécois Jean-Christophe Masson, sélectionné au 26e tour au repêchage de juin dernier. Gravel a alors lancé deux manches, allouant seulement un coup sûr et un but sur balles. Il a permis deux points, mais non mérités, en raison d’une erreur en défensive.

Cette fois, la formation des Blue Jays risque de compter, jeudi, sur au moins quelques joueurs réguliers. L’an dernier, Rowdy Tellez, Danny Jansen et Billy McKinney avaient notamment pris part au match contre l’équipe canadienne junior. Gravel, Jones et Pitre espèrent évidemment avoir la chance de se retrouver sur le terrain de Dunedin. Lusignan pourrait aussi être utilisé, mais il a déjà œuvré au monticule dans les derniers jours.

Lusignan impressionne

Dans un match préparatoire disputé mardi, Lusignan s’est montré solide contre les Stars de Fort Lauderdale. En trois manches, il a permis un point non-mérité. Retirant un frappeur au bâton, Lusignan a surtout forcé l’adversaire à frapper des roulants. Sa balle rapide, dépassant les 90 milles à l’heure à différentes occasions, a également impressionné les recruteurs sur place. L’équipe canadienne s’est toutefois inclinée par le pointage de 4 à 0.

La veille, contre cette même formation, c’est plutôt Jones qui s’est signalé en frappant un double pour créer l’égalité en fin de neuvième manche. Les deux clubs ont ensuite décidé de mettre fin au match alors que le pointage était de 3 à 3.