Les Mondiaux de patinage artistique annulés à Montréal?

Les Championnats du monde de patinage artistique, prévus du 16 au 22 mars à Montréal, pourraient être annulés en raison de la situation entourant le coronavirus. Une annonce à cet effet est prévue dans la journée de mercredi, a indiqué le premier ministre du Québec, François Legault.

«Il y a des chances que ce soit annulé, on devrait aujourd’hui faire une annonce officielle, a simplement indiqué le premier ministre, en matinée. Il faut être prudent, on voit que nos voisins américains sont affectés, on ne parle plus juste de la Corée et de la Chine.»

L’Union internationale de patinage (ISU) a elle-même fourni une déclaration officielle, mercredi, en attendant la suite.

«Au moment de publier cette déclaration, l’ISU n’a pas été informée de quelconque décision prise par le ministère de la Santé du Québec concernant les Championnats du monde, a-t-on indiqué. Dans l’attente d’un décision, l’ISU poursuit sa préparation de même que l’implantation de mesures de précaution.»