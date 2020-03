Lindgren se blesse, Price et Weber au repos

Carey Price et Shea Weber n’ont pas sauté sur la glace à Brossard, mercredi, au lendemain du revers de 4 à 2 subi par le Canadien de Montréal face aux Predators de Nashville.

Le gardien du Tricolore a plutôt opté pour un entraînement hors-glace, tandis son capitaine devait subir des traitements, tout comme Paul Byron et Christian Folin qui étaient également absents.

Par ailleurs, Charlie Lindgren a quitté la séance après avoir reçu un tir de Brett Kulak à la hauteur de la poitrine. L’athlète de 26 ans était visiblement en douleur et il a retraité immédiatement vers le vestiaire.

Le Canadien accueillera les Sabres de Buffalo, jeudi, et puisque son équipe est pratiquement éliminée, l'entraîneur-chef Claude Julien pourrait donner davantage de temps de glace à ses jeunes joueurs pour l'occasion.

«C’est sur qu’il y a de l’évaluation. En ce moment, je n’hésite pas à envoyer certains joueurs dans la mêlée; j’aurais hésité [à les utiliser] si on était dans une course aux séries. Pour l’instant, la priorité c’est de bien évaluer et de donner la chance à certains joueurs de se développer», a-t-il précisé après l'entraînement matinal.