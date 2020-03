Mémoires de Woody Allen: il faut publier

S’il ne fait aucun doute que Woody Allen est un incontournable du monde cinématographique des 50 dernières années, le débat entourant la publication de ses mémoires est animé.

Que vous soyez favorable à la publication des mémoires du cinéaste ou que vous y soyez opposé, les arguments des deux options sont sensés, et trancher n’est assurément pas chose facile. Pressée par plusieurs de ses employés et lâchée par Ronan Farrow (le fils de Woody Allen) dont elle publie aussi les livres, la maison d’édition a décidé de ne pas publier.

La décision de Hachette révèle à quel point la décision est délicate, particulièrement depuis qu’on a lancé le mouvement #MeToo, dont Farrow est également un meneur depuis qu’il a publié son enquête sur Harvey Weinstein dans The New Yorker. Il s’est également porté à la défense de sa sœur Dylan à de nombreuses occasions depuis qu’elle a révélé avoir été violée par Woody Allen pendant son enfance.

Si les rumeurs et les accusations contre Allen sont connues et documentées depuis longtemps, il faut rappeler qu’il n’a jamais été reconnu coupable d’aucun crime et que deux enquêtes sur les agressions présumées sur sa fille sont parvenues à la conclusion que le père n’avait pas posé les gestes qu’on lui reprochait.

Je suis particulièrement sensible au sort des victimes de harcèlement ou de violences sexuelles. Les femmes en sont nettement les premières victimes et on place tout un fardeau sur leurs épaules lorsqu’elles se décident à déposer des plaintes et à poursuivre vers un procès où on exposera trop souvent les détails de leur vie privée. Lorsque ces histoires sont publiées, je pense d’abord à ma mère, mes sœurs, ma conjointe, mes deux filles et mes étudiantes.

Malgré la charge émotive et mon souci d’assurer aux victimes le meilleur encadrement possible, je m’inquiète également du poids de plus en plus important de la justice populaire. L’histoire est truffée d’exemples de dérapages imputables à une justice populaire hâtive. Une maison d’édition peut être sensible à l’impact du débat au sein des membres de son personnel ou de son lectorat, mais en se soumettant à leurs pressions, elle verse, directement ou indirectement, dans la censure.

Les murs de la maison familiale sont couverts de livres et je suis bien conscient que quelques auteurs dont les œuvres figurent sur les rayons ne seraient pas jugés fréquentables. Mais je tenais à disposer de ces bouquins et à connaître la pensée de l’auteur.

Comme lecteur et comme historien, je ne m’imagine pas agir autrement. Une de mes filles est suffisamment âgée pour accéder à l’ensemble de nos ouvrages et pourtant je n’y censurerai rien. Si elle le désire, nous discuterons à la fois de l’œuvre et de son auteur.

J’avoue que la décision de la maison Hachette éveille en moi quelques craintes. Je ne crois pas que ce soit sain qu’on choisisse à ma place, à notre place, ce qui doit être lu ou pas. Je rappelle ici qu’on ne parle pas de faire la promotion de comportements discutables ou répréhensibles, mais bien d’accéder à la vision d’un cinéaste majeur qui, jusqu’à preuve du contraire, est innocent. Ici, ce n’est que la pression populaire qui fait plier un géant de l’édition.

Vous vous souvenez peut-être qu’il y a un certain temps déjà, je publiais un billet sur un débat de cette nature qui entourait la présentation des œuvres du peintre Gauguin. Mon billet d’aujourd’hui va dans le sens de celui que je publiais en novembre.

Si on ne peut faire abstraction de nos valeurs actuelles et des débats délicats qui divisent notre société, je ne crois pas que la censure dans le présent cas soit une solution. Il n’est pas question de lui élever un monument ou une statue, mais bien de raconter sa vie et d’expliquer son œuvre. Comme cinéphile et comme historien, je veux accéder à ce bouquin.