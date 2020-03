Meurtre de Daphné Huard-Boudreault : «les policiers ont le dos large», affirme son père

Tandis qu'il se prépare à témoigner devant un comité d'experts sur les victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale, le père de Daphné Huard-Boudreault, tuée par son ex-conjoint de 15 coups de couteau, estime que les policiers n'ont pas à porter tous les chapeaux lors d'une intervention.

C'est pour cette raison qu'il plaidera en faveur de la présence d'une intervenante qualifiée en tout temps lors d'une intervention, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une personne vulnérable.

« Est-ce aux policiers de parler et de mettre la personne en sécurité? Non. Leur job, c’est de s’occuper du prévenu. Si l’intervenant ou l’intervenante ne peut être là, il y aura une détention temporaire, jusqu’à ce que la victime soit évaluée et consultée par une personne diplômée », a expliqué Éric Boudreault à Geneviève Pettersen pendant l'édition de mercredi de Les Effrontées, diffusée sur les ondes de QUB Radio.

Dans un texte du quotidien Le Devoir publié mercredi matin, on apprend que le commissaire à la déontologie policière a blanchi les policiers qui sont intervenus quelques heures avant le meurtre.

Les agents Ralph Dallaire, Louis Deschamps, Édith Fafard et Olivier St-Cyr-Lanoie ont refusé de collaborer à l’enquête, un recours légal selon la Loi sur la police.

Anthony Pratte-Lops, un jeune homme de la Montérégie a avoué en mai 2019 avoir traqué son ex-copine de 18 ans jour et nuit pendant une semaine avant de la tuer de 15 coups de couteau, à Mont-Saint-Hilaire, le 22 mars 2017.

La dame de 18 ans avait mis fin à leur relation toxique une semaine auparavant.

N’acceptant pas la rupture, Pratte-Lops a tenté de voir son ex à de multiples reprises, tant au domicile de son père qu’à celui de sa mère, parfois même en pleine nuit.

La nuit précédant le drame, le tueur a sournoisement attendu Daphné Huard-Boudreault dans le véhicule de celle-ci.

«Elle a dû sentir qu'ils se foutait bien d'elle»

Le jour du drame, la découverte de messages inquiétants publiés par son ex-conjoint sur les médias sociaux pousse Daphné à se rendre au poste de police après son quart de travail, vers 11h30.

«À ce moment-là, ils (les policiers) auraient pu lui dire de rester au poste. Est-ce que ça prend nécessairement une plainte (pour agir)? À 18 ans, lui a-t-on expliqué ce que ça signifie, porter plainte (contre son conjoint)? A-t-elle été calmée? Ça l’air que non », continue M. Boudreault.

C'était la deuxième fois dans la même journée que les autorités étaient sollicitées par Daphné.

Sans trop insister pour l'accompagner après qu’elle ait initialement refusé, les policiers l'ont laissé se rendre seule chez elle. Anthony Pratte-Lops l'a tuée peu de temps après.

«Quand elle a vu qu'ils ne la suivait pas, elle a probablement cru que les policiers se foutaient bien d’elle», imagine son père.

Disons qu’un commentaire effectué plus tôt par les policiers aurait pu lui laisser cette impression. Selon M. Boudreault, des personnes ont entendu au moins un policier menacer Daphné de «lui donner un ticket parce que sa plaque d’immatriculation était enneigée».

Cette déclaration aurait été faite lors de la première intervention de la journée, alors que Daphné était au travail et que Pratte-Lops, insistant, refusait de quitter les lieux.

«La victime, ma fille, terrorisée, a vraiment dû se dire que les policiers se foutaient d’elle, croit le père de la victime. On s’en fout de ta plaque, ce n'est pas ça qui est important.»

Nancy Roy, directrice générale de l’association des familles des personnes disparues et assassinées, croit qu'un registre central des personnes dangereuses doit être accessible par les policiers, mais également par le public : « Il faut aussi protéger les femmes, leur donner un accès à la justice ou la protection. Dans le cas de Christine St-Onge, son meurtrier avait été accusé plusieurs fois auparavant, mais ça n’apparaissait pas dans le système. [...] Quand ça concerne des récidivistes, des personnes dangereuses, il faut le savoir pour se protéger. Les policiers ne peuvent être partout, et ces criminels, lorsque remis en liberté, sont des bombes qui brisent des vies. »

- Avec des informations de Claudia Berthiaume