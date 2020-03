«Mon Octobre 70» : un regard unique sur la crise d’Octobre

MONTRÉAL | Cinquante ans après la crise d’Octobre, l’historien et professeur Robert Comeau prend la parole pour raconter pour la première fois ces années qui ont changé le Québec et toute sa vie, dans le livre Mon Octobre 70 – La crise et ses suites, dont le lancement avait lieu à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, mercredi.

Lors des événements d’Octobre 1970, Robert Comeau était un jeune professeur d’histoire, engagé pour l’indépendance du Québec et la cause ouvrière. Il avait intégré la cellule Information Viger du Front de libération du Québec, où il assurait la rédaction et la distribution des communiqués du groupe clandestin. Il a été filé, mis sur écoute, puis trahi par des indicateurs infiltrés.

Dans son ouvrage, rédigé en collaboration avec Louis Gill, Robert Comeau cherche ni à se justifier, ni à se dépeindre en héros, mais à établir – et rétablir – la vérité historique d’un moment dont il a été à la fois acteur et témoin. Il relate le cheminement personnel et intellectuel qui l’a mené à rejoindre les rangs du FLQ, il expose le déroulement des événements, détaille les abus perpétrés par les autorités policières – comme la création de fausses cellules felquistes après la dissolution du mouvement –, revient sur les suites judiciaires et humaines de la crise et se penche sur la question de l’inscription d’Octobre dans la mémoire collective.

Robert Comeau a été professeur à l’UQAM de 1969 à 2006 et a édité, dirigé et contribué à la publication de nombreux ouvrages sur l’histoire politique du Québec et du Canada. Il a reçu en 2012 la médaille de l’Assemblée nationale et, en 2020, le prix Esdras-Minville en sciences humaines de la Société Saint-Jean-Baptiste. Depuis 2010, il anime l’émission Nouveaux regards sur notre histoire, à Radio Ville-Marie.

Louis Gill est pour sa part économiste et fut professeur à l’UQAM de 1970 à 2001, et est auteur de plusieurs livres.

Mon Octobre 70 – La crise et ses suites est publié par VLB éditeur et est présentement en vente.