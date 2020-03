Montréal est une ville sans discipline

J’arrive de Toronto, où j’ai passé six mois. Je tiens à féliciter les autorités de cette ville, car non seulement le centre-ville est propre, mais tout le reste de la ville est à l’avenant. Si quelqu’un jette un détritus sur le pavé ou sur le trottoir, il va recevoir une amende salée et sévère s’il est vu par un(e) agent(e) de la paix.

Puis-je vous dire que les gens là-bas respectent les règlements ainsi que les lois municipales. En passant, j’ai remarqué le même état des lieux à Ottawa et à Edmonton, alors qu’ici, c’est une pure catastrophe.

En revenant à Montréal et en me promenant au centre-ville ainsi que dans le quartier gai et sur le Plateau, je n’en suis pas encore revenue de la malpropreté des lieux. Tout le monde jette n’importe quoi par terre, et on le fait comme si c’était normal de le faire. J’ai même vu des gens le faire sous le nez d’un(e) policier(ère) sans que ce dernier ou cette dernière ne lui fasse la moindre remarque.

Si vous saviez comme la mollesse de la nation québécoise me pue au nez ! Quand la verra-t-on mettre enfin ses culottes, surtout ici à Montréal, pour imposer des valeurs et des principes de vie plus sévères et plus sérieux ? Des principes que tout le monde respectera ? Pourquoi sommes-nous incapables de suivre l’exemple des autres grandes villes canadiennes où le civisme est une valeur importante et où les codes moraux ne sont pas bafoués ? Il me semble avoir entendu parler de la nécessité d’y parvenir il y a des décennies, et rien n’est encore réglé. C’est d’une tristesse que de telles valeurs soient passées sous silence.

Une dame bien découragée de notre province et de notre ville

Vous avez raison de souligner cette faille de Montréal concernant la propreté, mais je trouve dommage que vous élargissiez votre commentaire à « la nation québécoise en entier », puisque ce n’est pas le cas. Promenez-vous dans la ville de Québec et vous verrez qu’elle est impeccable. Là où je vous rejoins, cependant, concernant le haut niveau d’indiscipline des Montréalais, c’est que des constats semblables étaient faits récemment. Entre autres concernant l’attitude des piétons, cyclistes et automobilistes, en présence des autobus scolaires, du non-respect des passages piétons par les automobilistes, ainsi que de la traversée des rues un peu n’importe où, et non aux intersections, par les piétons. Là où Montréal se rachète, c’est qu’en matière de sécurité, elle bat largement Toronto.