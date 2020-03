On se calme

Coronavirus, de quoi est-ce que je pourrais bien parler d’autre? C’est la question que je me pose en boucle devant mon ordinateur, alors que je sirote un deuxième café flat white (probablement pas le dernier, j’ai des enfants qui se lèvent plus tôt que Paul Arcand).

J’aimerais ça vous parler d’autre chose. J’aimerais ça décortiquer un fait de l’actualité. Trouver un angle comique pour vous divertir alors que vous êtes debout dans le métro (ne touchez surtout pas le poteau si vous ne portez PAS DE GANTS!). Mais impossible, il n’y a que le coronavirus partout.

On dit que le virus peut survivre sur des surfaces inertes, comme des poignées de porte pendant plusieurs heures, même plusieurs jours. Un virus qui a les mêmes caractéristiques que de la visite à Noël - très difficile à déloger -, ça peut foutre la trouille, je comprends.

Mais là faudrait vraiment se calmer. Lavons-nous les mains, toussons dans notre coude et ça va bien aller. Sinon, ce qui va arriver, c’est que le virus va disparaitre mais il va avoir laissé une empreinte tellement profonde dans notre psyché (j’utilise le mot «psyché», j’ai peur de rien) que ce sera ça notre virus. Des syndromes post-traumatiques d’un virus que la plupart de nous n’aurons pas.

Nous allons réveiller dans la nuit en sueur en criant «TOUSSE DANS TON COUDE».

Je ne dis pas que le virus n’existe pas. C’est vrai, oui, y’a des gens atteints, oui, y’a des gens qui en sont morts, oui. Mais là si on commence à faire ça avec toute les maladies, on n’est pas sortis de l’auberge. Je suis diabétique de type 1 dans la vie, c’est un hobbie que j’ai, et même si je connais les problèmes liés à cette condition, même si je sais que le diabète tue des milliers de personnes par année, ce n’est pas une raison pour en faire une psychose. D’entrer dans un McDo et de donner une tappe sur les verres de Fruitopia que les gens ont à la main en criant «ATTENTION DIABÈTE!!!!! TU VAS PERDRE UN PIED».

On sait que le virus est contagieux, on sait qu’il faut se laver les mains et faire attention à ne pas se mettre la main dans le visage. Que si on a été en contact avec quelqu’un qui est possiblement atteint, il faut prendre des précautions pour ne pas propager le virus.

Voilà. Après ça, peut-être que les médias pourraient nous parler un peu plus des bonnes nouvelles autour de tout ça. Nous donner les chiffres des gens guéris, nous dire où nous en sommes avec le vaccin, au lieu de juste nous sortir les chiffres des nouveaux cas et des nouveaux décès comme si le virus était un pool de sport.

Calmons-nous, restons vigilants et prudents, et ça va bien aller.

Ben, je pense, là...