Où sont les buteurs canadiens?

Les joueurs canadiens se font rares cette saison dans la colonne des meilleurs buteurs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Canadien avec le plus de réalisations cette saison s’appelle Nathan MacKinnon de l’Avalanche du Colorado. Avec ses 35 filets, il vient au neuvième rang en la matière dans le circuit Bettman.

Il s’agit d’une anomalie par rapport aux dernières saisons. En 2018-2019, deux Canadiens (John Tavares et Steven Stamkos) se trouvaient dans le top 4 des buteurs et il y en avait cinq parmi les 11 meilleurs. En 2017-2018, cinq Canadiens figuraient parmi les 11 premiers. En 2016-2017, Sidney Crosby avait remporté le trophée Maurice-Richard, tandis que Brad Marchand et Jeff Skinner avaient fini aux sixième et septième rangs.

Et que dire de l’année 2015-2016 lorsque le Britanno-Colombien Jamie Benn avait terminé au troisième rang? Cette saison-là, 12 des 18 meilleurs buteurs étaient Canadiens. Mais des athlètes plus âgés comme Corey Perry, Jason Spezza, Wayne Simmonds et James Neal ne risquent plus de s’y retrouver.

Diversité

En examinant le classement des meilleurs marqueurs de la présente saison, on constate la grande diversité internationale qui est le lot de la LNH d'aujourd’hui

Les six meilleurs buteurs viennent d'autant de pays différents. À égalité au premier rang, il y a le Tchèque David Pastrnak et le Russe Alexander Ovechkhin avec 48 buts. Ils précèdent l’Américain Auston Matthews qui en a un de moins. L’Allemand Leon Draisaitl en compte 43, devant le Suédois Mika Zibanejad (40) et le Finlandais Sebastian Aho (38).

Les Américains Kyle Connor et Jack Eichel suivent avec 36 buts chacun.

Derrière MacKinnon, le Russe Nikita Kucherov et le Canadien Connor McDavid ont enfilé l’aiguille 33 fois.

Sombre avenir?

En examinant les recrues, rien ne laisse présager que les Canadiens feront bien mieux à l’avenir. Les quatre meilleurs buteurs qui disputent cette saison une première campagne dans le circuit Bettman sont des Européens (Dominik Kubalik, Victor Olofsson, Denis Gurianov, Martin Necas). L’Ontarien Nick Suzuki, du Canadien de Montréal, vient au cinquième rang avec 13 buts et malgré son grand talent, personne ne s’attend à ce qu’il devienne un franc-tireur d’exception dans la LNH. Suzuki est plutôt reconnu pour ses talents de passeur.

La saison dernière, le meilleur buteur canadien recrue a terminé au cinquième échelon. Il s’agit d’Anthony Cirelli. En 2017-2018, c’était le Québécois Yanni Gourde, quatrième, un autre qui ne risque pas de frayer avec l’élite du circuit en la matière. En 2016-2017, l’Ontarien Connor Brown avait terminé cinquième.

Il faut remonter à 2015-2016 pour voir un Canadien dans le top 3. C’était Sam Reinhart, des Sabres de Buffalo, qui avait terminé troisième à égalité avec Dylan Larkin. Ils avaient été devancés par Artemi Panarin et Jack Eichel.

Toutefois, la saison précédente, les Canadiens Mike Hoffman et Mark Stone, qui portaient les couleurs des Sénateurs d’Ottawa, avaient conclu aux deux premiers rangs des buteurs disputant une première campagne dans la LNH.